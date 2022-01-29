  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві на місці бомбосховища працює стриптиз-клуб (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У підвалі, де олаштували клуб, за планом має бути бомбосховище - У Києві на місці бомбосховища працює стриптиз-клуб (фото, відео)
    У підвалі, де олаштували клуб, за планом має бути бомбосховище
    фото: google/maps

    Охоронець запевнив, що у разі надзвичайної ситуації всіх обов'язково пустять до укриття

    У Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище. Про це йдеться у сюжеті телеканалу СТБ.

    Заклад відкрили у на вулиці Великій Васильківській.

    Охоронець клубу сказав журналістам, що у разі надзвичайної ситуації всіх обов'язково пустять до укриття. Водночас показати ВІП-ложі чоловік відмовився.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві на місці бомбосховища працює стриптиз-клуб (фото, відео)
    У Києві на місці бомбосховища працює стриптиз-клуб (фото, відео)
    фото: google/maps

    Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада столиці України має «чіткий план» дій на випадок вторгнення Росії та назвав основним бомбосховищем у столиці Київський метрополітен.

    Нагадаємо, киянами розповіли, де можна перечекати обстріл ворога у разі його нападу на місто.

    До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я. Про це повідомив генерал-лейтенант, ексзаступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.

    Читайте також:

    Теги: Росія Віталій Кличко Київ США війна обстріл мер бомбосховища укриття чоловік місто влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві на місці бомбосховища працює стриптиз-клуб (фото, відео)