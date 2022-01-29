У Києві на місці бомбосховища працює стриптиз-клуб (фото, відео)

У підвалі, де олаштували клуб, за планом має бути бомбосховище

Охоронець запевнив, що у разі надзвичайної ситуації всіх обов'язково пустять до укриття

У Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище. Про це йдеться у сюжеті телеканалу СТБ.

Заклад відкрили у на вулиці Великій Васильківській.

Охоронець клубу сказав журналістам, що у разі надзвичайної ситуації всіх обов'язково пустять до укриття. Водночас показати ВІП-ложі чоловік відмовився.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада столиці України має «чіткий план» дій на випадок вторгнення Росії та назвав основним бомбосховищем у столиці Київський метрополітен.

Нагадаємо, киянами розповіли, де можна перечекати обстріл ворога у разі його нападу на місто.

До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я. Про це повідомив генерал-лейтенант, ексзаступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.