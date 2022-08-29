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На Вінниччині попався іноземець, який вивозив «ухилянтів» за кордон (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Вінниччині попався іноземець, який вивозив «ухилянтів» за кордон (фото)
Зловмисники «допомагав» незаконно виїжджати чоловікам призовного віку 
фото: Найполіція

Свої послуги правопорушник оцінив у $5 500 

У Вінницькій області викрили 53-річного іноземця, який «допомагав» військовозобов'язаним чоловікам безперешкодно виїжджати з України поза визначеними пунктами пропуску. Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Про це 29 серпня повідомили в поліції Києва.

Так, чоловік дізнався про те, що його знайомий бажає виїхати за кордон і за грошову винагороду вирішив допомогти йому. Правопорушник озвучив дату і місце для незаконного перетину кордону та в подальшому зустрів його у прикордонній області. Свої послуги він оцінив у $5 500. 

Чоловіка затримали після отримання частини оплати за незаконну послугу. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. 

На Вінниччині попався іноземець, який вивозив «ухилянтів» за кордон (фото) фото 1

Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, кілька днів тому військовослужбовці Мукачівського загону затримали двадцятьох українців, які намагались незаконно перетнути кордон.

Перд цим українець тікав у Молдову вантажним потягом з повісткою у кишені (відео).

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Теги: кримінал кордон Вінниця

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