На Вінниччині попався іноземець, який вивозив «ухилянтів» за кордон (фото)

Свої послуги правопорушник оцінив у $5 500

У Вінницькій області викрили 53-річного іноземця, який «допомагав» військовозобов'язаним чоловікам безперешкодно виїжджати з України поза визначеними пунктами пропуску. Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Про це 29 серпня повідомили в поліції Києва.

Так, чоловік дізнався про те, що його знайомий бажає виїхати за кордон і за грошову винагороду вирішив допомогти йому. Правопорушник озвучив дату і місце для незаконного перетину кордону та в подальшому зустрів його у прикордонній області. Свої послуги він оцінив у $5 500.

Чоловіка затримали після отримання частини оплати за незаконну послугу. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька днів тому військовослужбовці Мукачівського загону затримали двадцятьох українців, які намагались незаконно перетнути кордон.

Перд цим українець тікав у Молдову вантажним потягом з повісткою у кишені (відео).