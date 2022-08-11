Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеситка за допомогою прийомного сина переправляла ухилянтів за кордон

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Одеситка за допомогою прийомного сина переправляла ухилянтів за кордон
Жінку затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками поліції
фото: Держприкордонслужба

Для незаконної оборудки жінка налагодила злочинну схему

На Одещині прикордонники викрили організаторку незаконного трансферу чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

29-річну одеситку, яка налагодила злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через кордон, викрили за оперативною інформацією офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону ГВВВБ «Південь» Держприкордонслужби України та співробітників Управління міграційної поліції Одещини.

Щоб вивезти з України чоловіків призовного віку, жінка видавала їх за опікунів свого прийомного сина. Для цього вона виготовляла фіктивні документи та перевозила ухилянтів у супроводі 15-річного підлітка. За свої послуги правопорушниця отримувала $1,5 тис. з кожного громадянина, який планував втекти. У такий спосіб зловмисниця допомогла покинути Україну трьом чоловікам. Під час останньої спроби виїхати за кордон з черговим клієнтом жінку затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками районного відділу поліції.

Наразі за процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури фігурантці оголосили підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України) та торгівлі людиною, вчиненою щодо неповнолітнього його опікуном (ч.3 ст.149 ККУ). Зловмисниці загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, нещодавно у Чернівецькій області прикордонники затримали майже 30 осіб, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Молдови та Румунії.

Читайте також: Виїзд чоловіків за кордон: стало відомо, хто ухвалює остаточне рішення
Теги: Одещина кримінал Держприкордонслужба прикордонники кордон війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські чоловіки отримали можливість виїхати за кордон, але не усі і не назавжди
Виїзд чоловіків за кордон: стало відомо, хто ухвалює остаточне рішення
5 серпня, 11:32
В Україні діє заборона на виїзд чоловіків за кордон у зв'язку з запровадженням воєнного стану
Чи можуть виїхати з України чоловіки, зняті з військового обліку: пояснення прикордонників
8 серпня, 12:38
На Буковині затримали майже три десятки порушників кордону
На Буковині затримано майже 30 ухилянтів, які намагалися втекти за кордон
9 серпня, 03:57

Новини

Одеситка за допомогою прийомного сина переправляла ухилянтів за кордон
Одеситка за допомогою прийомного сина переправляла ухилянтів за кордон
В Одесі оголошено штормове попередження
В Одесі оголошено штормове попередження
Сили ППО збили ракету над Одещиною
Сили ППО збили ракету над Одещиною
Одесити масово купаються на замінованих пляжах, поліція не реагує (відео)
Одесити масово купаються на замінованих пляжах, поліція не реагує (відео)
На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ
На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
66K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
60K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
43K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
37K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
25K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту