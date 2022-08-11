Одеситка за допомогою прийомного сина переправляла ухилянтів за кордон

Для незаконної оборудки жінка налагодила злочинну схему

На Одещині прикордонники викрили організаторку незаконного трансферу чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

29-річну одеситку, яка налагодила злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через кордон, викрили за оперативною інформацією офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону ГВВВБ «Південь» Держприкордонслужби України та співробітників Управління міграційної поліції Одещини.

Щоб вивезти з України чоловіків призовного віку, жінка видавала їх за опікунів свого прийомного сина. Для цього вона виготовляла фіктивні документи та перевозила ухилянтів у супроводі 15-річного підлітка. За свої послуги правопорушниця отримувала $1,5 тис. з кожного громадянина, який планував втекти. У такий спосіб зловмисниця допомогла покинути Україну трьом чоловікам. Під час останньої спроби виїхати за кордон з черговим клієнтом жінку затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками районного відділу поліції.

Наразі за процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури фігурантці оголосили підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України) та торгівлі людиною, вчиненою щодо неповнолітнього його опікуном (ч.3 ст.149 ККУ). Зловмисниці загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, нещодавно у Чернівецькій області прикордонники затримали майже 30 осіб, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Молдови та Румунії.