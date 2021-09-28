Covid-19 на Вінниччині: за добу понад 100 нових випадків

Від початку пандемії на коронавірус захворіло понад 75 тис. вінничан

За весь час пандемії померло майже дві тис. жителів області

На Вінниччині за добу підтвердили 102 випадки коронавірусу. Це на 1 більше, аніж напередодні. Одужали від Covid-19 протягом 27 вересня 54 пацієнти. Про це свідчать дані обласного лабораторного центру станом на ранок 27 вересня.

Від початку пандемії на коронавірус захворіло понад 75 тис. вінничан. З них одужали 71,1 тис. пацієнтів. Летальних випадків від ускладнень зафіксували 1769.

Загалом за минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.