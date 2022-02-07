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    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)

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    Популярною в мережі стала снігова вежа з прапором України - На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    Популярною в мережі стала снігова вежа з прапором України
    фото: Вінниця 24

    Лука-Мелешківська громада згуртувалася навколо цікавого конкурсу

    На Вінниччині в Лука-Мелешківській громаді триває челендж «Зимова казка». Жителі ліплять зі снігу різноманітні скульптури та сніговиків в громадських місцях та у себе вдома. Роботи фотографують та розміщують у соціальних мережах.

    Як повідомляє «Вінниця24», ініціатором такого зимого челенджу став сільський голова Лука-Мелешківської громади Богдан Августович.

    «Три роки тому ми з товаришом на центральному озері вирізали з льоду велику фігуру «Я люблю Луку!», вона стала такою своєрідною фотозоною, де багато місцевих жителів приходили фотографуватися. Після того народилася така ідея і цього року вона набула такої масовості», – розповів Богдан Августович.

    Обов’язковою умовою участі в челенджі «Зимова казка» є – гарний настрій, теплі рукавички, обрати громадське місце, зліпити сніговика чи снігову скульптуру, зробити декілька фотографій і викласти їх у соціальну мережу. Також потрібно відмітити двох друзів, щоб вони також виконали умову.

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    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)
    фото: Вінниця 24

    За словами очільника громади, вже близько 30 громадян взяли участь у акції. Снігові витвори псуються від погодніх умов, але ліпити їх планують до кінця лютого. Коли розтане сніг сільська рада має обрати кращого сніговика чи скульптуру та вручити подарунки.

    Переможець серед дорослих отримає квиток у СПА-салон, а серед дітей – солодкі подарунки.

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    Теги: конкурс громада Вінниччина село
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    На Вінниччині селяни влаштували зимовий челенж – ліплять фігури зі снігу (фото)