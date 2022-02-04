Прокуратура Вінниччини розслідує незаконне виведення із держвласності 95 га лісу

Незаконні дії органу місцевого самоврядування в області могли призвести до вибуття ділянки лісу з державної у приватну власність

У Вінницькому районі прокуратура попередила незаконне вибуття із державної власності 95 га земель лісового фонду вартістю 167 млн грн. Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

«Встановлено факт включення в межі одного з населених пунктів 95 га лісу за відсутності погодження Вінницької обласної державної адміністрації та невідповідності розробленої документації із землеустрою вимогам чинного законодавства.

Такі незаконні дії органу місцевого самоврядування могли призвести до вибуття ділянки лісу з державної у приватну власність, зміни її цільового призначення, а відтак можливої її забудови та спричинення знищення лісу», – йдеться у повідомленні.

Вінницький окружний адміністративний суд визнав доводи прокурора аргументованими та своїм рішенням визнав протиправним та нечинним рішення органу місцевого самоврядування про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту та відновив порушене право держави на розпорядження землями лісового фонду.

Відповідач не погодився з таким рішенням та звернувся з апеляційною скаргою до Сьомого апеляційного адміністративного суду, який відмовив у задоволенні апеляції та залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Раніше на Вінниччині також виявили незаконну вирубку дерев. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора трьом працівникам лісового господарства області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.

Також квадрокоптер прикордонників виявив незаконну вирубку лісу на Вінниччині. За попередньою оцінкою сума завданих державі збитків становить понад 1 млн грн.

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