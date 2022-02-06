Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах (відео)

Рятувальники попереджають туристів, що йти у гори зараз вкрай ризиково

Зараз у Карпатах вкрай ризиково

Туристам, які планують похід у гори, радять наразі утриматися від цієї ідеї через погодні умови. Зокрема, там лютують небезпечні снігові фонтани. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

«А ви колись бачили снігові фонтани? Явище красиве, але вкрай небезпечне, адже утворюються вони сильним вітром біля снігових карнизів», – вказано у повідомленні.

Рятувальники попереджають туристів, що йти у гори зараз вкрай ризиково. У ніч на 7 лютого погодні умови ще більше погіршаться.

«За прогнозами синоптиків, вночі та в першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини», – додали у ДСНС.