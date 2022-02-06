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    Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах (відео)

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    Рятувальники попереджають туристів, що йти у гори зараз вкрай ризиково - Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах (відео)
    Рятувальники попереджають туристів, що йти у гори зараз вкрай ризиково
    фото з відкритих джерел

    Зараз у Карпатах вкрай ризиково

    Туристам, які планують похід у гори, радять наразі утриматися від цієї ідеї через погодні умови. Зокрема, там лютують небезпечні снігові фонтани. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

    «А ви колись бачили снігові фонтани? Явище красиве, але вкрай небезпечне, адже утворюються вони сильним вітром біля снігових карнизів», – вказано у повідомленні.

    Рятувальники попереджають туристів, що йти у гори зараз вкрай ризиково. У ніч на 7 лютого погодні умови ще більше погіршаться.

    «За прогнозами синоптиків, вночі та в першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини», – додали у ДСНС.

    Теги: ДСНС рятувальники
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    Рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах (відео)