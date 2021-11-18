Екологічна катастрофа. Сім найгучніших фото за 2021 рік, що показують головні загрози

Організатори отримали понад 7 тисяч знімків фотографів із 120 країн

На глобальному кліматичному саміті ООН у Глазго визначили переможців конкурсу найкращих фотографій довкілля за 2021 рік – Environmental Photographer of the Year.

Організатори премії отримали понад сім тисяч знімків фотографів із 120 країн. Переможцем цього року в номінації «Найкращий фотограф довкілля» став іспанець Антоніо Арагон Ренунсіо за фото під назвою «Сини початого припливу». На знімку дитина спить у своєму будинку, зруйнованому береговою ерозією на пляжі Афіаденіґба в Гані. Фотографія показує проблему підвищення рівня моря у країнах Західної Африки, яке змусило тисячі людей залишити свої будинки.

У номінації «Молодий фотограф довкілля» цьогоріч перемогла світлина Аман Алі, зроблена в Нью-Делі – хлопець змагається з пожежею, захищаючи свій будинок.

У номінації «Довкілля майбутнього» зображено потоп Мішель Лапіні. Знімок показує будинок, затоплений внаслідок розливу річки Панаро в долині річки По через проливні дощі та сніг.

Далі слідують «Сталі міста». Знімок зроблений Сімоне Трамонте у місті Рейк'янесбайр в Ісландії та показує фотобіореактор, встановлений на фабриці компанії Algalif, яка виробляє продукти з антиоксиданту астаксантину. Ісландія перейшла від викопного палива до 100% використання електрики та тепла з відновлюваних джерел.

«Кліматична дія. Останній вдих. Кевін Очієнг Оньянго. Знімок показує кенійського хлопчика з міста Найробі, що дихає через трубку від рослини під час піщаної бурі, що насувається. Фото є роздумом на тему майбутніх кліматичних змін.

У номінації «Витривалість» перемогло фото посушливих земель у Бангладеші, де отара овець намагається знайти хоча б клаптик трави.

Як повідомлялося, Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища базовим людським правом.

До слова, чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни.

Нагадаємо, Громадська рада при Міндовкілля закликала Раду підтримати проєкт № 6004-1 про промислові викиди.