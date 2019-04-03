На Вінниччині після монетизації субсидій зросли борги за газ



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17,8 тис. жителів Вінниччині ризикують втратити державну допомогу через затримку в оплаті

На кінець березня 2019 року заборгованість клієнтів «Вінницягаз Збут» за спожитий газ сягнула 825 млн грн. Досі не розрахувались за лютий близько 11,4% отримувачів монетизованої субсидії. Вони ризикують залишитись без державної допомоги, адже органи соцзахисту мають припинити нарахування субсидії в разі виникнення заборгованості на суму більше 340 грн.

Рівень розрахунків населення за спожитий у лютому природний газ знизився у порівнянні з січнем та склав лише 61,3%. Побутові споживачі, які не мають пільг та субсидій, заборгували підприємству на 1 квітня 2019 року 774 млн грн. Це на 16 млн грн більше, ніж на 1 березня.

Майже чверть боржників з-поміж побутових споживачів становлять субсидіанти. У компанії таку тенденцію пов’язують з перехідним періодом в процесі монетизації субсидії.

«Станом на 31 березня 2019 року за спожитий у лютому газ розрахувались 88,6% субсидіантів. Компанія з розумінням поставилася до затримок оплати за лютий у березні через перехідний етап до монетизації субсидії. Однак, 11,4% або 17,8 тисячі споживачів даної категорії все ж ризикують втратити державну допомогу через затримку в оплаті отриманими «на руки» коштами», - сказав директор «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Компанія схвалює монетизацію субсидій, як необхідний крок для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Однак, отримувачі монетизованої субсидії мають чітко дотримуватися платіжної дисципліни, аби виправдати довіру держави, не допустити боргів та не втратити державну підтримку надалі.

«Вінницягаз Збут» з початку поточного року вже розіслані понад 50 тисяч повідомлень боржникам про припинення газопостачання. З метою недопущення крайніх заходів ТОВ «Вінницягаз Збут» пропонує своїм клієнтам укласти договір реструктуризації боргу зі складанням графіку оплати. У випадку непогашення боргу компанія змушена буде надати доручення оператору ГРМ припинити постачання блакитного палива таким споживачам та розпочати процедуру стягнення заборгованості в судовому порядку.