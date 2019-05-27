На Вінниччині відбувся обласний фестиваль вчительської та учнівської творчості



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У Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського відбувся обласний фестиваль вчительської та учнівської творчості «Проліски надії – 2019»

У фестивалі взяли участь колективи та окремі виконавці закладів загальної середньої освіти з 26 районів, 17 ОТГ, 5 міст області. Учасниками фестивалю стали 3775 учнів і 1509 педагогів, 36 хорових колективів, 187 вокальних ансамблів, 8 духових оркестрів, 28 інструментальних ансамблів та окремих виконавців, 90 хореографічних і 10 фольклорних колективів, 35 солістів і 4 читці серед педагогів. Серед учасників фестивалю 24 колективи мають почесні звання «Зразковий художній колектив», а 17 – «Народний художній колектив».

Зі словами подяки звернувся до учасників в.о. директора Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Володимир Буняк: «Шановна освітянська родино! Сьогодні свято дитячого таланту та теплих сердець керівників, які роблять вільний від уроків час цікавим та змістовним. Приємно бачити, що вінницька земля багата творчими педагогами, які не втомлюються кожного дня ретельно доглядати та зрощувати таланти у своїх вихованців. Бажаю всім учасникам фестивалю натхнення для роботи та досягнення нових професійних вершин».

Грамотами та дипломами віншували керівників органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад та ОТГ, голів районних (міських) профспілок працівників освіти, відповідальних осіб, творчі колективи, окремих виконавців за творчі здобутки, створення сприятливих умов, за підготовку фестивалю на місцях та за активну підтримку талановитих дітей.