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    Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв

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    Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв

    Юним музикантам Дитячої школи мистецтв № 6 подарували рояль всесвітньо відомої компанії «Bechstein»

    24 травня 2019 року в Дитячій школі мистецтв № 6 м. Одеси відбулася презентація придбаного для закладу рояля виробництва всесвітньо відомої компанії «Bechstein». Захід проходив у рамках проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу «Дебют-2019».

    «Придбання рояля « Bechstein » - це значуща подія для міста, показник культурного розвитку Одеси. Неможливо вчити дітей високого мистецтва, не маючи для цього хорошого інструмента. Це дороге устаткування, але на сьогодні позиція міста така: об'єднуючи зусилля, ми багато зможемо зробити разом. Завдяки цьому наше майбутнє буде звучати яскраво і розвиватись гармонійно», - сказала директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

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    Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв
    Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв
    Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв
    Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв
    Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв

    Директор ДШМ № 6 Галина Кушнаренко зазначила, що в школі давно є потреба в хорошому інструменті. Новий рояль допоможе учням і педагогам вдосконалювати виконавську майстерність, реалізовувати творчі плани.

    На презентації відбувся концерт, під час якого звучання рояля і свою виконавську майстерність продемонстрували учні школи, випускники минулих років - лауреати міжнародних конкурсів, магістри Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

    На сцені виступили: учениця першого класу Анастасія Кравченко, лауреат обласних конкурсів Олександра Моспан, лауреат міжнародних конкурсів Володимир Кочнєв, лауреат міжнародних конкурсів вокальний педагогічний ансамбль «Anima» (керівник Ганна Нестеренко, концертмейстер Ксенія Гільченко).

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