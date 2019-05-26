Рояль всесвітньо відомої компанії придбали для одеської школи мистецтв



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Юним музикантам Дитячої школи мистецтв № 6 подарували рояль всесвітньо відомої компанії «Bechstein»

24 травня 2019 року в Дитячій школі мистецтв № 6 м. Одеси відбулася презентація придбаного для закладу рояля виробництва всесвітньо відомої компанії «Bechstein». Захід проходив у рамках проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу «Дебют-2019».

«Придбання рояля « Bechstein » - це значуща подія для міста, показник культурного розвитку Одеси. Неможливо вчити дітей високого мистецтва, не маючи для цього хорошого інструмента. Це дороге устаткування, але на сьогодні позиція міста така: об'єднуючи зусилля, ми багато зможемо зробити разом. Завдяки цьому наше майбутнє буде звучати яскраво і розвиватись гармонійно», - сказала директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Директор ДШМ № 6 Галина Кушнаренко зазначила, що в школі давно є потреба в хорошому інструменті. Новий рояль допоможе учням і педагогам вдосконалювати виконавську майстерність, реалізовувати творчі плани.

На презентації відбувся концерт, під час якого звучання рояля і свою виконавську майстерність продемонстрували учні школи, випускники минулих років - лауреати міжнародних конкурсів, магістри Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

На сцені виступили: учениця першого класу Анастасія Кравченко, лауреат обласних конкурсів Олександра Моспан, лауреат міжнародних конкурсів Володимир Кочнєв, лауреат міжнародних конкурсів вокальний педагогічний ансамбль «Anima» (керівник Ганна Нестеренко, концертмейстер Ксенія Гільченко).