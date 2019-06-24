На Вінниччині вітчим намагався вбити пасинка



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Кримінальна подія у Вінницькій області

Близько 08:30 год. зі жмеринської лікарні до поліції надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої до реанімаційного відділення лікарні госпіталізований 16-річний житель села Северінівка. У підлітка, якого доставили з будинку, де проживає його родина, лікарі діагностували важку відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа забій та набряк головного мозку.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів начальник жмеринської поліції Валерій Домбровський, за місцем проживання підлітка негайно виїхала слідчо-оперативною група поліції. Опитавши матір потерпілого, яка виявила травмованим сина у кімнаті, та її співмешканця, підозри поліцейських щодо вчинення цього злочину впали саме на вітчима. Чоловік заперечував свою причетність до травмування хлопця та вигадав собі алібі, але заплутавшись у показах, зізнався у вчиненому та показав місце схову сокири. Підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі, розбої та крадіжки.

За словами затриманого, напередодні в нього з дружиною та старшим пасинком виник конфлікт. Жінка хотіла, щоб чоловік пішов з дому через зловживання спиртними напоями. Матір підтримав старший син. Це викликало образу у вітчима, і він вирішив помститися пасинку. Нетверезим повернувшись додому,він взяв сокиру та вдарив хлопця по голові, після чого пішов до односельців розпивати спиртне. Сокиру зловмисник викинув на подвір’ї у таз з водою.

52-річний правопорушник затриманий . Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру. За таке правопорушення передбачено до 15 років ув’язнення.