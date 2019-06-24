Затримано підозрюваного у вбивстві хлопчика в Києві



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Дев'ятирічний Захар був жорстоко вбитий 22 червня

Підозрюваним виявився брат вітчима хлопчика

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві дев’ятирічного хлопчика. Про це повідомив начальник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко.

Він в ефірі 112 Україна заявив, що підозрюваним виявився брат вітчима хлопчика. Чоловік 1989 року народження убив дитину нібито через образу. Що саме стало причиною образи та вбивства, Крищенко не повідомив.

Чоловіку повідомили про підозру. Він розповів, як саме вбив дитину та куди викинув знаряддя вбивства. Водолази знайшли все на дні озера.

«Після того, як знайшли труп хлопчика у водоймі, він (підозрюваний. - Ред.) дав покази, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу», - розповів Крищенко.

Підозрюваному може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся.

Його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі.