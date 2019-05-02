На Вінниччині врятували корову, яка провалилась у погріб



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Рятувальники на місці подіі встановили, що корова впала у погріб глибиною 2,5 м

29 квітня у Барському районі в приватному домоволодінні корова провалилася у погріб. Рятувальникам вдалось дістати тварину неушкодженою.

О 20:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги жителям с. Івіанівці Барського району. В одному із домоволодінь на провулку Садовий у погріб провалилася корова.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та пожежних рукавів підняли тварину з погреба на поверхню.

Цілою і неушкодженою налякану тварину повернули господарям.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що вінницькі рятувальники витягли вагітну кішку з криниці.

Джерело: Vinbazar