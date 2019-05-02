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    На Вінниччині врятували корову, яка провалилась у погріб

    • Розсилка
    На Вінниччині врятували корову, яка провалилась у погріб

    Рятувальники на місці подіі встановили, що корова впала у погріб глибиною 2,5 м

    29 квітня у Барському районі в приватному домоволодінні корова провалилася у погріб. Рятувальникам вдалось дістати тварину неушкодженою.

    О 20:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги жителям с. Івіанівці Барського району. В одному із домоволодінь на провулку Садовий у погріб провалилася корова.

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    Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки  та пожежних рукавів підняли  тварину з погреба на поверхню.

    Цілою і неушкодженою налякану тварину повернули господарям.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що вінницькі рятувальники витягли вагітну кішку з криниці.

    Джерело: Vinbazar

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