На Вінниччині запрацює пункт аеромедичної евакуації

Система авіації буде займатися не лише питаннями медицини, а й рятувальними операціями, гасінням пожеж та окремих військових завдань

З першого травня на Вінниччині запрацює пункт Системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Окрім льотного складу, на ньому постійно чергуватимуть медики. Про це повідомляє МВС України.

Працюватиме пункт аеромедичної евакуації у Калинівці.

«Пацієнти з інсультами, інфарктами, іншими загрозливими для життя та здоров’я станами чи травмами зможуть розраховувати на повітряне транспортування медичним гелікоптером... Це дасть змогу своєчасно доставляти донорські органи в будь-який трансплантаційний центр в Україні», – йдеться на сайті МОЗ України.

Система авіації буде займатися не лише питаннями медицини, а й залучатиметься під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

Таких пунктів в Україні розгорнуть 15. З першого квітня вони запрацюють у Львівському регіоні, до якого увійшли 7 областей (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька). З травня чергування запровадять у Київському регіоні. Він включає Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Надалі заплановано охопити всю Україну.

Нагадаємо, завдяки встановленому на станції київського метрополітену дефібрилятора вдалося врятувати життя одному із пасажирів. Працівник метро реабілітував 56-річного чоловіка на станції метро «Палац Спорту».

«Прочитайте ще раз і усвідомте. Врятоване життя! 56-річного чоловіка. На станції метро Києва. З використанням дефібрилятора. Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований в часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога», – йдеться в повідомлені.