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    На Вінниччині розпочався другий етап вакцинації: в області створили 13 додаткових пунктів

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    У Вінниці облаштували два таких пункти &ndash; на базі першого і другого центрів первинної медико-санітарної допомоги - На Вінниччині розпочався другий етап вакцинації: в області створили 13 додаткових пунктів
    У Вінниці облаштували два таких пункти – на базі першого і другого центрів первинної медико-санітарної допомоги
    фото: з відкритих джерел

    Від коронавірусу в області планують провакцинувати 8 тисяч медичних працівників.

    На Вінниччині збільшили кількість пунктів, де громадяни можуть зробити щеплення. У Вінниці облаштували два таких пункти – на базі першого і другого центрів первинної медико-санітарної допомоги, що в мікрорайоні Тяжилів та по вулиці Магістратській. Ще 11 розгорнуть у районах області, повідомляє Суспільне.

    «Пріоритет зараз – це групи, які йдуть в 1-2 етапі. Це медики, екстренка. У нас також вакцинуються військові, які йдуть в ротацію, кризові служби МВС, ДСНС», – розповіла Тетяна Бондарекно, заступниця директора обласного департаменту охорони здоров’я.

    За її словами, від коронавірусу в області планують провакцинувати 8 тисяч медичних працівників.

    Нагадаємо, стаціонарні пункти вакцинації запрацювали у Київській області. З понеділка, 22 березня, до кампанії імунопрофілактики долучені нові цільові групи з другого етапу Дорожньої карти з вакцинації від Covid-19.

    Протягом цього етапу передбачено вакцинувати близько 70 тис. працівників первинної медицини. Найпершими щепитимуть працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників. Вакцинація буде відбуватися на новій платформі – у стаціонарних (тимчасових або постійних) пунктах щеплення.

    З 22 березня для вакцинації медиків в Україні відкрилися 565 таких пунктів щеплення проти Covid-19. 25 пунктів розпочали свою роботу в Київській області, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

    Теги: Вінниччина вакцинація коронавірус
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