Коронавірус на Вінниччині: кількість смертей зростає
За останню добу вірус виявлено у 716 жителів
За понеділок, 22 березня, на Вінниччині від коронавірусу померли 20 людей. Про це повідомляє Система моніторингу РНБО.
За даними системи, за останню добу коронавірус виявлено у 716 жителів Вінниччини. З початку епідемії в області зареєтровано 52 478 випадків захворювання на коронавірус і 901 смерть від ускладнень Covid-19.
В Україні за минулу добу зафіксовано 11 476 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 519 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за день померло 333 людини.
За даними МОЗ вчора одужало 8 044 особи. «Здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500)», - йдеться в повідомленні.
Найбільше випадків коронавірусу – на Одещині (1122), в Києві (1050),у Львівській (995), Харківській (843), Київській (727) областях. Вінниччина – на шостому місці за кількістю нових випадків захворювання.