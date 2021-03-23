Сезон тиші у Вінницьких лісах: порушників штрафуватимуть від 510 до 850 грн

У лісах не можна буде розводити багаття, рвати квіти, чіпати нори тварин

Екологи повідомляють про «сезон тиші» у лісах Вінниччини через початок періоду розмноження тварин. Він триватиме з 1 квітня по 15 червня, повідомляє Вінниця online.

Період тиші сприяє відтворенню популяції лісових звірів та птахів, забезпечує зростання та спокійний розвиток фауни в лісах.

Відтак, забороняється будь-яка діяльність, яка є джерелом шуму: стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

Також у лісах не можна буде розводити багаття, рвати квіти, чіпати нори тварин тощо. Порушників штрафуватимуть від 510 до 850 гривень, посадових осіб від 850 до 1190 гривень.

Нагадаємо, правоохоронці посилили заходи щодо запобігання загибелі птахів у заповіднику «Асканія Нова» на Херсонщині. Екіпаж групи реагування здійснюватиме об’їзд земель, прилеглих до меж заповідника. Як повідомляється, інспектори контролюватимуть рух транспорту, задіяного для земельних робіт, і в разі сумнівів у безпечності матеріалів, що вноситимуться на полях, на місце буде терміново виїжджати слідчо-оперативна група та викликатимуться спеціалісти Держпродспоживслужби та екологічної сфери діяльності.