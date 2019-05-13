На Вінниччині збільшили кількість радарів Tru Cam (карта)



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Радари Tru Cam, контролюють швидкість автомобілів

З 13 травня на дорогах Вінниччини збільшили кількість радарів Tru Cam, що контролюють швидкість автомобілів. Ще один пристрій додали на трасу М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський».

Про це повідомляє патрульна поліція України.

«З понеділка, 13 травня, їх буде 100 на дорогах України. До 75-ти приладів, які вже використовують патрульні поліцейські, додадуться ще 25.

Нові ділянки, де відтепер будуть використовувати Tru Cam, позначені червоним на карті та у табличці.

Принципи нашої роботи незмінні: патрульні використовують Tru Cam лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.

Інформуємо, що від початку використання приладів (жовтень 2018 року) патрульні склали понад 138 000 адімінпостанов на водіїв за перевищення швидкості.

Нагадуємо про відповідальність за цей вид правопорушення: перевищення більш як на 20 км/год — штраф - 255 гривень, за перевищення більш як на 50 км/год — штраф - 510 гривень», - зазначено у публікації.

Джерело: vinnitsa.info