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    Новини

    На узбіччі дороги у Києві горів автобус

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    Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу - На узбіччі дороги у Києві горів автобус
    Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу

    Вогнем пошкоджено двигун та обшивку моторного відсіку

    У вівторок, 18 червня, на узбіччі проїжджої частини дороги на пр. Палладіна в мікроавтобусі «Богдан» виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:40.

    На місце події прибули вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    О 05:57 бійці ліквідували пожежу, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Внаслідок пожежі частково пошкоджено двигун та обшивку моторного відсіку.  

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 15 червня у смт Димер Вишгородського району на Київщині на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем було знищено 10 маршрутних автобусів «Богдан».

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