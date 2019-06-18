На узбіччі дороги у Києві горів автобус



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Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу

Вогнем пошкоджено двигун та обшивку моторного відсіку

У вівторок, 18 червня, на узбіччі проїжджої частини дороги на пр. Палладіна в мікроавтобусі «Богдан» виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:40.

На місце події прибули вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

О 05:57 бійці ліквідували пожежу, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі частково пошкоджено двигун та обшивку моторного відсіку.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 15 червня у смт Димер Вишгородського району на Київщині на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем було знищено 10 маршрутних автобусів «Богдан».