Україна має виплатити €25,6 тисяч протестувальникам, яких побив «Беркут» у 2010 році - ЄСПЛ



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Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження з заявниками

Справа стосується скарг про порушення прав людей, які протестували проти вирубування дерев у громадському парку Харкова через будівництво дороги

Європейський суд з прав людини постановив, що держава Україна порушила низку статей Європейської конвенції прав людини щодо чотирьох осіб, які у 2010 році протестували проти будівництва дороги через парк Горького у Харкові.

Відповідне рішення ЄСПЛ виніс у вівторок, повідомляє «Укрінформ».

«Справа стосується скарг про порушення прав людей, які протестували проти вирубування дерев у громадському парку через будівництво дороги. Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження з заявниками», - заявили у суді.

Йдеться про події травня-червня 2010 року у Центральному парку ім. Горького у Харкові, коли активісти виступили проти вирубування дерев, щоб побудувати дорогу. Деякі протестувальники тоді були побиті, а близько 30 затримані підрозділом «Беркут».

Відтак, встановивши порушення деяких статей Європейської конвенції прав людини, ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 6 тис. євро кожному за нематеріальну шкоду та ще 16,6 тис. євро у якості компенсації судових витрат.