На Вінниччині два брати продавали автівки під виглядом гуманітарки

На Вінниччині два брати продавали автомобілі, ввезені як гумдопомогу

Правоохоронці вилучили автомобілі на загальну суму 1,5 млн грн

У Вінницькій області співробітники Офісу генерального прокурора викрили схему продажу автомобілів на 1,5 млн гривень, які були ввезені під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, двоє братів організували продаж авто, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів. Прибуток отримували під виглядом сплати благодійних внесків на банківський рахунок благодійного фонду, який очолює один із підозрюваних.

Правоохоронці вилучили автомобілі на загальну суму 1,5 млн грн. За клопотанням прокуратури обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у 2 млн гривень кожному.

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Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала шахрайську схему на Дніпропетровщині. Під виглядом збору благодійної допомоги для ЗСУ зловмисники розкрадали гроші місцевих мешканців.