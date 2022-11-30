Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині два брати продавали автівки під виглядом гуманітарки

Альона Боженко
glavcom.ua
На Вінниччині два брати продавали автівки під виглядом гуманітарки
На Вінниччині два брати продавали автомобілі, ввезені як гумдопомогу
фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці вилучили автомобілі на загальну суму 1,5 млн грн

У Вінницькій області співробітники Офісу генерального прокурора викрили схему продажу автомобілів на 1,5 млн гривень, які були ввезені під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, двоє братів організували продаж авто, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів. Прибуток отримували під виглядом сплати благодійних внесків на банківський рахунок благодійного фонду, який очолює один із підозрюваних.

Правоохоронці вилучили автомобілі на загальну суму 1,5 млн грн. За клопотанням прокуратури обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у 2 млн гривень кожному.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала шахрайську схему на Дніпропетровщині. Під виглядом збору благодійної допомоги для ЗСУ зловмисники розкрадали гроші місцевих мешканців. 

 

Теги: Вінниччина гуманітарна допомога автомобіль гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахраї налагодили схему ввозу з інших країн підроблених ліків та компонентів до них поза митним контролем
Заробляли на онкохворих: поліція викрила шахраїв
28 листопада, 12:25
Поліція фіксує збільшення випадків домашнього насильства
Поліція пояснила, як змінилася криміногенна ситуація через відсутність електроенергії
28 листопада, 03:55
Екссуддя Ганна Білик переховувалась і ухилялась від виконання покарання
Поліція Київщини затримала суддю-втікачку з Броварів
19 листопада, 15:13

Новини

На Вінниччині два брати продавали автівки під виглядом гуманітарки
На Вінниччині два брати продавали автівки під виглядом гуманітарки
«Ситуація – дуже складна»: чиновники відвідали атакований рашистами Ладижин
«Ситуація – дуже складна»: чиновники відвідали атакований рашистами Ладижин
Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян
Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян
У Вінниці засуджено експоліцейського, який скоїв криваве ДТП
У Вінниці засуджено експоліцейського, який скоїв криваве ДТП
На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату
На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату
Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини
Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
24K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
23K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
21K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
15K
Білий дім: Путін робить огидні речі
14K
Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту