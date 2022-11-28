Заробляли на онкохворих: поліція викрила шахраїв

Шахраї налагодили схему ввозу з інших країн підроблених ліків та компонентів до них поза митним контролем

Зловмисники збували фальсифікат через кур’єрів та інтернет-мережу за заниженою вартістю

П’ятеро фігурантів, серед яких – громадяни України та іноземці, створили злочинну схему з ввезення фальсифікованих лікарських засобів та їх компонентів, у тому числі для лікування онкологічних захворювань. Продукцію ввозили в Україну з-за кордону, оминаючи митний контроль. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Слідчі Нацполіції вилучили фальсифіковані засобина понад мільйон доларів. Зловмисники налагодили схему ввозу з інших країн підроблених ліків та компонентів до них поза митним контролем», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що зловмисники збували фальсифікат через кур’єрів та інтернет-мережу за заниженою вартістю. Вилучено речові докази протиправної діяльності фігурантів, а в морозильній камері одного із них – ще й 200 тисяч в іноземній валюті.

«Після пакування та наклеювання відповідних наліпок з QR-кодом фальсифіковані препарати реалізовували через кур’єрів та інтернет-мережу за заниженою вартістю. Розраховувалися за лікарські засоби готівкою в іноземній валюті. Для прикладу: вартість фальсифікованого препарату, придбаного через мережу Інтернет у фігурантів, становила $750, тоді як оригінальний препарат в аптечній мережі коштував понад 70 тис. грн», – повідомляють в поліції.

Зазначається, що покупці не звертали увагу, що QR-коди на препаратах не зчитуються і відповідно – не має можливості перейти за посиланням на сайт виробника, що підтверджує підробку лікарського засобу.

На території м. Києва та Київської області поліцейські провели десять санкціонованих обшуків, під час яких вилучили лікарські засоби з явними ознаками фальсифікації на загальну суму понад мільйон доларів США. У морозильній камері одного з фігурантів поліцейські знайшли 200 тисяч в іноземній валюті. Також вилучена чорнова документація, яка свідчить про реалізацію лікарських засобів, комп’ютерна техніка та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.