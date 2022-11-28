Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Заробляли на онкохворих: поліція викрила шахраїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заробляли на онкохворих: поліція викрила шахраїв
Шахраї налагодили схему ввозу з інших країн підроблених ліків та компонентів до них поза митним контролем
Нацполіція

Зловмисники збували фальсифікат через кур’єрів та інтернет-мережу за заниженою вартістю

П’ятеро фігурантів, серед яких – громадяни України та іноземці, створили злочинну схему з ввезення фальсифікованих лікарських засобів та їх компонентів, у тому числі для лікування онкологічних захворювань. Продукцію ввозили в Україну з-за кордону, оминаючи митний контроль. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Слідчі Нацполіції вилучили фальсифіковані засобина понад мільйон доларів. Зловмисники налагодили схему ввозу з інших країн підроблених ліків та компонентів до них поза митним контролем», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що зловмисники збували фальсифікат через кур’єрів та інтернет-мережу за заниженою вартістю. Вилучено речові докази протиправної діяльності фігурантів, а в морозильній камері одного із них – ще й 200 тисяч в іноземній валюті.

«Після пакування та наклеювання відповідних наліпок з QR-кодом фальсифіковані препарати реалізовували через кур’єрів та інтернет-мережу за заниженою вартістю. Розраховувалися за лікарські засоби готівкою в іноземній валюті. Для прикладу: вартість фальсифікованого препарату, придбаного через мережу Інтернет у фігурантів, становила $750, тоді як оригінальний препарат в аптечній мережі коштував понад 70 тис. грн», – повідомляють в поліції.

Зазначається, що покупці не звертали увагу, що QR-коди на препаратах не зчитуються і відповідно – не має можливості перейти за посиланням на сайт виробника, що підтверджує підробку лікарського засобу.

На території м. Києва та Київської області поліцейські провели десять санкціонованих обшуків, під час яких вилучили лікарські засоби з явними ознаками фальсифікації на загальну суму понад мільйон доларів США. У морозильній камері одного з фігурантів поліцейські знайшли 200 тисяч в іноземній валюті. Також вилучена чорнова документація, яка свідчить про реалізацію лікарських засобів, комп’ютерна техніка та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Теги: війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахрай намагався від імені посадовця ошукати українських громадян на сотні тисяч гривень
СБУ викрила шахрая, який від імені влади хотів нажитися на грошах для армії
23 листопада, 14:12
Зловмисника затримали під час передачі $250 тис. хабара
Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая
31 жовтня, 13:07
Після отримання першої частини коштів злочинця викрили правоохоронці
$27 тис. за «працевлаштування» в міністерство. У Києві викрито шахрая
30 жовтня, 08:27

Здоров'я

Заробляли на онкохворих: поліція викрила шахраїв
Заробляли на онкохворих: поліція викрила шахраїв
Отруєння чадним газом. Як вберегтися та що робити до приїзду лікарів
Отруєння чадним газом. Як вберегтися та що робити до приїзду лікарів
Медики в Херсоні ошукали рашистів, щоб ті не захопили лікарню
Медики в Херсоні ошукали рашистів, щоб ті не захопили лікарню
Українці за кордоном можуть отримати лікарняні і декретні: як це зробити
Українці за кордоном можуть отримати лікарняні і декретні: як це зробити
У Черкасах лікарі без світла провели операції з пересадки нирок
У Черкасах лікарі без світла провели операції з пересадки нирок
США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності
США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
159K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
147K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
78K
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
55K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
37K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту