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    На Вінничині заборонили носити військову форму цивільним

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    <span>У Вінницькій області цивільним особам заборонили носити військову форму</span> - На Вінничині заборонили носити військову форму цивільним
    У Вінницькій області цивільним особам заборонили носити військову форму

    На всі випадки безпідставного носіння військової форми буде оперативне реагування правоохоронних органів

    У Вінницькій області через запровадження воєнного стану заборонили носити військову форму цивільним. Таке рішення 30 листопада ухвалила Радою оборони Вінницької області.

    Крім військовослужбовців Збройних сил України, носити військову форму одягу та її елементи можуть військові Служби безпеки України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших передбачених законом військових формувань.

    «На всі випадки безпідставного носіння військової форми буде оперативне реагування правоохоронних органів з перевіркою документів та встановлення ймовірної належності до незаконних військових формувань», — йдеться у повідомленні на сайті Вінницької ОДА.

    Як повідомлялося, Україна через воєнний стан закрила для іноземців в'їзд до Криму.

    28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

    Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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