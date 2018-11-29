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    Україна через воєнний стан закрила для іноземців в'їзд до Криму

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    Україна через воєнний стан закрила для іноземців в'їзд до Криму

    Перетинати адмінкордон з окупованим півостровом можна буде виключно з українськими документами

    На час дії воєнного стану адміністративний кордон з окупованим Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України. Про це заявив начальник департаменту з питань взаємодії і зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби Андрій Демченко.

    За його словами, перетинати адмінкордон з окупованим півостровом можна виключно з українськими документами.

    Демченко повідомив, що іноземці, які наразі знаходяться на окупованому півострові, зможуть звідти виїхати. «Якщо іноземці, які до цього часу на законних підставах в'їхали до тимчасово окупованого Криму, - будуть пропущені на материкову Україну через адміністративну межу», - пояснив він.

    Як повідомлялося, 28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

    Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також матеріал: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану

    Джерело: Українська правда

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