Україна через воєнний стан закрила для іноземців в'їзд до Криму
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Перетинати адмінкордон з окупованим півостровом можна буде виключно з українськими документами
На час дії воєнного стану адміністративний кордон з окупованим Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України. Про це заявив начальник департаменту з питань взаємодії і зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, перетинати адмінкордон з окупованим півостровом можна виключно з українськими документами.
Демченко повідомив, що іноземці, які наразі знаходяться на окупованому півострові, зможуть звідти виїхати. «Якщо іноземці, які до цього часу на законних підставах в'їхали до тимчасово окупованого Криму, - будуть пропущені на материкову Україну через адміністративну межу», - пояснив він.
Як повідомлялося, 28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.
Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.
Джерело: Українська правда