Над Вінниччиною українські військові знищили три ворожих ракети

ЗСУ фіксують маршрут слідування ракети з точки А в точку Б

Ніхто не постраждав

Сьогодні 18 березня сили протиповітряної оборони збили в небі над Вінницькою областю три ворожих ракети. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав», – зазначив голова області.

На щастя, ніхто не постраждав.

Як пояснюють у Повітряних Силах ЗСУ, наші фахівці фіксують маршрут слідування ракети – приблизно її курс з точки А в точку Б, і припускають, що в процесі вона може змінювати свій курс праворуч, ліворуч чи взагалі пропадати з радарів.

Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Також вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.