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    Над Вінниччиною українські військові знищили три ворожих ракети

    ЗСУ фіксують маршрут слідування ракети з точки А в точку Б - Над Вінниччиною українські військові знищили три ворожих ракети
    ЗСУ фіксують маршрут слідування ракети з точки А в точку Б
    фото з відкритих джерел

    Ніхто не постраждав

    Сьогодні 18 березня сили протиповітряної оборони збили в небі над Вінницькою областю три ворожих ракети. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

    «На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав», – зазначив голова області.

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Як пояснюють у Повітряних Силах ЗСУ, наші фахівці фіксують маршрут слідування ракети – приблизно її курс з точки А в точку Б, і припускають, що в процесі вона може змінювати свій курс праворуч, ліворуч чи взагалі пропадати з радарів.

    Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Також вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.

    Теги: росія окупанти війна Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    Над Вінниччиною українські військові знищили три ворожих ракети