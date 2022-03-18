Ніхто не втече. Військові показали, як знищують техніку ворога (відео)

Ще одна група окупантів відправилась на той світ

Триває 23 доба повномасштабного вторгнення Росії

Українська армія продовжує давати гідну відсіч ворожим силам.

Генеральний штаб Збройних Сил України показав відео з успіхами наших воїнів.

«Бойова робота розрахунку ПТРК «Стугна-П». Російські окупанти ніде не сховаються. Слава Україні!», – заявили на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

На відео видно, як українські військові знищують бронетехніку окупантів. Останнім лишається лише тікати подалі, аби їх не зачепило вибухом.

УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!

Нагадаємо, українські військові знищили колону російських окупантів. Відео відмінної роботи наших захисників показали Сухопутні війська Збройних сил України.

«РоZіяни, ви на чужій землі. Забирайтесь геть, доки можете!» – закликають українські військові рашистів.