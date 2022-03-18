Наслідки обстрілу Подільського району в Києві (фото)

Рятувальники розгрібають завали, медики наразі допомагають постраждалим

Сьогодні вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами, з'явилися фото наслідків. Про це повідомляє ДСНС України.

Як наслідок одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.

Нагадаємо, мер Кличко прибув на місце обстрілу Подільського району столиці та розповів деталі.

Як повідомлялося раніше, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.