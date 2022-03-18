Українська розвідка опублікувала список імен російських окупантів

Йдеться про окупантів 136 окремої мотострілецької бригади

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало новий список російських агресорів, які вчиняють військові злочини проти України та українців.

Йдеться про окупантів 136 окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан.

«Кожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. Переглянути повний список можна за посиланням», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Ворог продовжує нести втрати.