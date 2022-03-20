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    Кримінал

    На Київщині поліцейські затримали прихильника «руського міра»

    Затриманий підтримував дії російських окупантів - На Київщині поліцейські затримали прихильника «руського міра»
    Затриманий підтримував дії російських окупантів
    фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

    Затриманий чоловік розповсюджував агітаційні матеріали

    У Броварах Київської області оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали прихильника «руського міра». Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Чоловіка, 1959 року народження, затримали 19 березня.

    За попередніми даними, затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали.

    У межах кримінального провадження правоохоронці будуть перевіряти його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності.

    Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.

    Напередодні на Рівненщині затримали озброєного інформатора окупантів. Зрадник виявив бажання очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами Рівненщини.

    Також СБУ затримала сапера з терористичного угруповання «Сомалі». Сапер стверджує, що нібито втік від війни і переховувався на Вінниччині.

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    Теги: Національна поліція України росія окупанти кримінал війна Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині поліцейські затримали прихильника «руського міра»