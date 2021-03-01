На Вінниччині жінка кухонним ножем вбила чоловіка

Жінці оголошено про підозру та на час проведення досудового розслідування обрано запобіжний захід – тримання під вартою

26 лютого у селі Приборівка Турбівської територіальної громади сталося вбивство. Під час конфлікту жінка кухонним ножем вбила свого співмешканця.

Обоє учасників конфлікту були п’яні, повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що під час застілля між співмешканцями виник побутовий конфлікт, під час якого нетвереза жінка кухонним ножем вдарила свого чоловіка у груди. Удар виявився смертельним, 53-річний потерпілий помер на місці події.

Зловмисниця затримана у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років ув’язнення.

Жінці оголошено про підозру та на час проведення досудового розслідування обрано запобіжний захід – тримання під вартою.