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    На Вінниччині жінка кухонним ножем вбила чоловіка

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    Обоє учасників конфлікту були п&rsquo;яні - На Вінниччині жінка кухонним ножем вбила чоловіка
    Обоє учасників конфлікту були п’яні
    фото: vn.npu.gov.ua

    Жінці оголошено про підозру та на час проведення досудового розслідування обрано запобіжний захід – тримання під вартою

    26 лютого у селі Приборівка Турбівської територіальної громади сталося вбивство. Під час конфлікту жінка кухонним ножем вбила свого співмешканця.

    Обоє учасників конфлікту були п’яні, повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що під час застілля між співмешканцями виник побутовий конфлікт, під час якого нетвереза жінка кухонним ножем вдарила свого чоловіка у груди. Удар виявився смертельним, 53-річний потерпілий помер на місці події.

    Зловмисниця затримана у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років ув’язнення.

    Жінці оголошено про підозру та на час проведення досудового розслідування обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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    Теги: вбивство Вінниччина жінка
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