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    Вінничани-чорнобильці отримають матеріальну допомогу до річниці аварії на ЧАЕС

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    Виплати профінансують за гроші платників податків з Вінницької міської громади - Вінничани-чорнобильці отримають матеріальну допомогу до річниці аварії на ЧАЕС
    Виплати профінансують за гроші платників податків з Вінницької міської громади
    фото: з відкритих джерел

    Виплата буде разовою і її розмір сягатиме до 700 гривень

    На сесії міськради Вінниці 26 лютого депутати підтримали рішення, за яким «чорнобильцям» виплатять матеріальну допомогу до 35-ої річниці аварії на ЧАЕС.

    Виплата буде разовою і її розмір сягатиме до 700 гривень, повідомляє vn.20minut.ua.

    «І потерпілим, і ліквідаторам нададуть матеріальну підтримку з міського бюджету. Перша категорія отримає 700 гривень, друга – 500 гривень, третя – 300 гривень», – розповідає директорка департаменту соцполітики Валентина Войткова.

    Оскільки ця виплата є ініціативою муніципалітету, її профінансують за гроші платників податків з Вінницької міської громади, тому матеріальну допомогу виплатять «чорнобильцям» з нашої тергромади. «Подавати заяви на отримання матеріальної допомоги не потрібно. Ці люди, а їх у нас близько 2000, внесені в Єдиний автоматизований реєстр пільговиків. Допомога буде перераховуватися на їхні карткові рахунки», – додає Войткова.

    Нагадаємо, до чергової річниці Чорнобильської катастрофи постраждалі та ліквідатори аварії отримають виплати з міського бюджету. Матеріальна допомога буде разовою. Її розмір — до 700 гривень. У департаменті соцполітики кажуть, що гроші нарахують одразу на банківські картки.
    Теги: ЧАЕС гроші Чорнобильська зона Вінниччина
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