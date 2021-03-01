Вінничани-чорнобильці отримають матеріальну допомогу до річниці аварії на ЧАЕС

Виплата буде разовою і її розмір сягатиме до 700 гривень

На сесії міськради Вінниці 26 лютого депутати підтримали рішення, за яким «чорнобильцям» виплатять матеріальну допомогу до 35-ої річниці аварії на ЧАЕС.

Виплата буде разовою і її розмір сягатиме до 700 гривень, повідомляє vn.20minut.ua.

«І потерпілим, і ліквідаторам нададуть матеріальну підтримку з міського бюджету. Перша категорія отримає 700 гривень, друга – 500 гривень, третя – 300 гривень», – розповідає директорка департаменту соцполітики Валентина Войткова.

Оскільки ця виплата є ініціативою муніципалітету, її профінансують за гроші платників податків з Вінницької міської громади, тому матеріальну допомогу виплатять «чорнобильцям» з нашої тергромади. «Подавати заяви на отримання матеріальної допомоги не потрібно. Ці люди, а їх у нас близько 2000, внесені в Єдиний автоматизований реєстр пільговиків. Допомога буде перераховуватися на їхні карткові рахунки», – додає Войткова.