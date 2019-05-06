Наймасовіший футбольний турнір країни dsl,edcz e Dsyybws



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У Вінниці фінішував міжнародний турнір з футболу серед юнаків «Utmost Сup»

У двох групах змагалися юні спортсмени віком до 9-и і до 10-и років. Вони грали на трьох полях нашого міста – СК «Нива», Палацу дітей та юнацтва і школи № 35.

60 команд із шести країн

«Utmost Сup» – найбільший турнір у нашому місті та взагалі в Україні. На старт вийшли 60 команд, у кожній з 2-х вікових категорій. Загалом це приблизно 1200 спортсменів», – каже організатор змагання, тренер ДЮСШ «Прем’єр-Нива» Олександр Гайдаржи.

Окрім команд України, до нашого міста завітали юні футболісти із Болгарії, Литви, Білорусі, Молдови і Румунії. Вінницю представляли спортшколи «Прем’єр Нива», «Темп» і ДЮСШ Блохіна та Бєланова. Також честь нашого регіону захищали команди Хмільника і Гнівані.

Іноземці програли в фіналах

Найкращий результат серед вінницьких команд показала «Прем’єр Нива». В поєдинку за п’яте місце у старшій групі вона програла «Дачії» (Кишинів, Молдова) із рахунком 0:2. В матчі за бронзу «Звезденбург» (Бургас, Болгарія) поступився «Ворсклі» (Полтава) – 1:2 . В фіналі зустрілися «Атлет» (Київ) і «Металіст 1925» (Харків). З рахунком 2:0 перемогу вирвали харків`яни.

В молодшій групі золото здобуло «Динамо» (Запоріжжя). В фіналі воно переграло в серії пенальті «Зімбру» (Кишинів, Молдова) – 1:0. Основна частина цієї гри завершилася із рахунком 1:1. Поєдинок за

бронзу виграв «Кремінь» (Кременчук). Із рахунком 4:1 він розгромив ДВУФК (Дніпро).

Чемпіони зіграють із «Міланом» та «МС»

Урочисте нагородження призерів «Utmost Сup» пройшло на СК «Нива». У ньому взяв участь голова Дитячої-юнацької футбольної ліги України Валерій Золотухін. Він подякував організаторам за успішне проведення наймасовішого турніру країни.

Переможець серед команд 2009 р.н. отримав кошти на відрядження до міжнародного турніру у Польщі.

«Там гратимуть разом «Манчестер Сіті», «Боруссія»(Дортмунд), «Мілан» тощо, - каже Олександр Гайдаржи. – А краща серед команд 2010 р.н. продовжить відбір на аналогічні змагання на турнірі у Ковелі, куди ми делегуватимемо її безкоштовно».