Захід вимагає прискорити реформування ринку електроенергії - ЗМІ



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Регулятора енергетики країни та міністерство «якомога швидше скликати засідання координаційного центру, щоб критично переглянути стан впровадження нової ринкової моделі»

У листі до Гройсмана від 17 квітня підписанти поділилися побоюваннями щодо виконання закону «Про ринок електричної енергії»

Країни ЄС, міжнародні фінансові організації - офіційні кредитори України, а також Агенція США з міжнародного розвитку закликають Україну прискорити та покращити роботу з реформування ринку електроенергії (відповідні зобов’язання Україна взяла два роки тому). Про це йдеться у їх спільному листі, пише провідне американське видання Politico, повідомляє Obozrevatel.

«У листі до українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана від 17 квітня підписанти поділилися побоюваннями щодо виконання закону («Про ринок електричної енергії», - ред.). Закон, прийнятий у 2017 році, має на меті запровадити конкурентний ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Проте, лише за два місяці до кінцевого терміну, «багато важливих операційних деталей залишаються не встановленими».

Як пише Politico, у листі закликають Регулятора енергетики країни та міністерство «якомога швидше скликати засідання координаційного центру, щоб критично переглянути стан впровадження нової ринкової моделі, визначити ключові перешкоди та зобов’язати відповідальних їх вирішити».

Нагадаємо, з 1 липня поточного року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми Третього енергопакету Євросоюзу. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макро фінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від Європейського Союзу в 2019 році.