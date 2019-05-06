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    Експерт розповів про нарахування пені за несвоєчасну сплату за послуги ЖКГ

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    Експерт розповів про нарахування пені за несвоєчасну сплату за послуги ЖКГ

    Що робити, якщо платіжка прийшла із запізненням?

    6 травня о 12:00 в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «ЖКГ. Платіжки. І… пеня».

    Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», який проаналізує зміни до законодавства щодо нарахування пені за несвоєчасну сплату за послуги ЖКГ; механізм нарахування пені; що робити, якщо платіжка прийшла із запізненням.

    Раніше Держстат повідомив, що населення України поступово гасить борги за комунальні послуги попередніх періодів. Так, обсяг сплачених коштів у березні склав 18 млрд грн, що складає 100,9% нарахованих за цей період сум. 

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