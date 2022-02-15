Американець, який проживає на Вінниччині, видав книгу про Україну (фото, відео)

Американець уже 10 років живе і творить в Україні

Письменник підіймає теми демократії, соціального життя та боротьби за свободу України

Четверту книгу із серії «Насіння Землі» видав американець Уолтер Орр Скотт, який проживає на Вінниччині. До книги під назвою «Нехай свобода зазвучить!» увійшли 36 його есе, які чоловік написав протягом року, повідомляє Суспільне Вінниця».

В Україну Уолтер переїхав 10 років тому, нині мешкає у Жмеринці. У своїй книзі письменник виклав свої роздуми про події в Україні. Каже, писав, аби надихнути українців вірити у краще. Не боятись, не панікувати і аналізувати.

Чоловік, починаючи з 2014-го року, написав пʼять книг. І чотири збірки із серії «Насіння землі».

«Основна тема – демократія в Україні, також соціальні питання. Політика, корупція і заклики: боротися за Україну за свободу. Багато інформації про вторгнення Росії до України. Про війну і про те, що ми повинні робити тут, щоб захистити себе», – говорить письменник.

Серед читачів Уолтера – військовослужбовець Володимир Каменяр. Каже, знайомий із ним із 2014-го року. Розповідає, американець до зони бойових дій передавав йому допомогу. Від харчів до форми, бронежилетів і оптичних приладів. Тоді, пригадує, прочитав і першу його книжку «Україно, вставай».

«Людина, яка приїхала з Америки любить Україну більше, ніж деякі українці. Пише книжки і надихає людей боротися за свою державу, свободу», – каже військовослужбовець.

Як розповів голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський, Уолтер Орр Скотт має звання заслуженого волонтера.

Із американцем, що живе на Вінниччині Вадим Вітковський товаришує майже 10 років. Писав про нього в одній зі своїх книг. Прочитав і всі, які написав американець.

«Я розцінюю це як серйозну бойову публіцистику. Це не художні твори. Я думаю, їх можна номінувати на якусь премію», – говорить Вадим Вітковський.

Крім книги «Україно, вставай», яка була написана у 2014, Уолтер Орр Скотт 2018-го видав – «Шевченко. Поезія в історіях». У ній 11 творів Кобзаря розповів в оповіданнях.

Книга, як і всі, написана двома мовами: англійською та українською. За неї отримав нагороду на національному конкурсі «Українська мова – мова єднання!». Також у 2019 році розпочав трилогію «Дари», дві вже видано, над третьою – працює.

У 2017-му році була написана «Історія одного солдата». У ній збірний образ захисника України. На одну із поем, яка увійшла до книги «Памʼятайте того чоловіка», Уолтер Орр Скотт мріє зробити реквієм.

«Реквієм означає памʼятати. Хочу знайти композитора і хореографа, які б допомогли створити балет. Щоб люди памʼятали», – розповідає Уолтер Орр Скотт.

Автор: Суспільне Вінниця

Всі книги написані Уолтером Орр Скоттом є у вільному доступі в інтернеті. Вартість останньої із серії «Насіння землі» «Нехай свобода зазвучить!» – 10 грн. Видає всі їх письменник власним коштом. Втім, каже, готовий і подарувати їх. Все, аби українці читали, аналізували і боролись за власну свободу.

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