Українські видавництва зіткнулися з дефіцитом паперу: книжки можуть стати розкішшю

Видавці не мають змоги задовольнити читачів, які прагнуть витратити «Вовину тисячу» на книги

Попит на книжки зріс, а от додрук найзатребуваніших – неможливий

В Україні книговидавнича галузь має серйозну проблему – бракує паперу. Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральна директорка видавництва «Vivat» Юлія Орлова.

«Дивна склалася ситуація у видавців, до цього нас точно життя не готувало: з одного боку – «ковідна» тисяча. Більшість людей витратила її на книжки, і це не може не тішити. З іншого боку – хіти і бестселери «повимивалися», а на додрук немає паперу», – повідомила Орлова.

Сьогодні відбулась конференція, ініційована і організована Правлінням Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, де були присутні як видавці, так і друкарні, і дистриб’ютори і виробники паперу.

Під час онлайн-наради стало відомо, що з необхідних 90 тис. тонн паперу в Україні виробляється приблизно 5 тонн. Виробники паперу працюють на вторинній сировині, тобто на макулатурі, а ії не вистачає і вона навіть вивозиться з країни.

На закупку паперу існують квоти, але вони невеликі, зараз дистриб’ютори паперу роблять замовлення, але папір прийде десь в травні-серпні і з відкритою ціною.

«Чому раптом така велика проблема в світі і в Україні з цим папером? Причин багато, але хотілося б виділити дві:

З пандемією дуже зросли онлайн-продажі, а всі товари треба пакувати, виробництва працюють на виготовлення крафтового паперу під упаковку. Взагалі в світі зросли об‘єми упаковки, памперсів, туалетного паперу, засобів гігієни – на все це потрібно целюлозно-первинне волокно, і все це вигідніше виготовлювати, ніж папір…

Але ми не здаємось, будемо якось вирішувати ці проблеми, бо не можна ж, щоб книжка стала розкішшю», – пояснила генеральна директорка видавництва «Vivat».

Нагадаємо, тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціна на книги зросли на 35-40%.

Також стрімко зростаючий попит на коробки і пакувальні матеріали під час пандемії призвів до скорочення виробництва паперу в Північній Америці.

Раніше стало відомо, що соцмережі скаржаться на українські книгарні: деталі скандалу.

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