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    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства

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    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства

    За два дні інспекторами складено вісім протоколів за незаконний збір Червонокнижних рослин

    Спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області продовжується проведення операції «Первоцвіт 2019».

    Про це інформує прес-служба Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Не дивлячись на численні попередження щодо заборони збору та продажу об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги, громадяни і надалі продовжують порушувати вимоги природоохоронного законодавства. Не зупиняють порушників також і наявність штрафу, розмір якого встановлюється у судовому порядку.

    Так, за незаконний продаж штраф передбачений у розмірі від 1 700 грн. до 3 655 грн. із конфіскацією об'єктів рослинного світу; за незаконний збір – від 340 грн. до 510 грн. із конфіскацією об'єктів рослинного світу.

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    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства
    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства
    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства
    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства
    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства
    Операції «Первоцвіт 2019»: на Вінниччині виловлюють порушників природоохоронного законодавства

    За незаконний збір об'єктів рослинного світу передбачені також і збитки, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1030 від 07.11.2012р. становлять 62 грн. або ж 31 грн. за кожну окремо зірвану рослину, в залежності від того з коренем чи без її було зірвано.

    За результатами проведених протягом двох днів перевірок інспекторами було виявлено 8 випадків незаконного збору рослин, види яких занесені до Червоної книги України, а саме цибулі ведмежої, усім відомої як черемша.

    На порушників було складено 8 протоколів за ст. 90 КУпАП, які направлено на розгляд до Тростянецького та Вінницького районних судів.

    Також інспекторами було вилучено 753 рослини, загальна сума збитків за які становить 23 343 грн.

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