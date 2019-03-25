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    Двоє пішоходів постраждали в ДТП у Козятинському районі

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    Двоє пішоходів постраждали в ДТП у Козятинському районі

    Один з винуватців пригоди був п’яним

    Протягом 24 березня у Козятинському районі сталися дві автопригоди з потерпілими пішоходами. Про це повідомили у ГУ НП у Вінницькій області.

    Так близько другої години ночі у селі Сестринівка 32-річний водій автомобіля «ВАЗ 2114» на вулиці Грушевського допустив наїзд на 59-річного місцевого жителя. Потерпілий з переломом гомілки доставлений у лікарню. Поліція з’ясувала, що водій за кермом перебував у стані алкогольного сп’яніння.   

    У с.Жежелеві 71-річний житель Бердичева, рухаючись заднім ходом на «Москвичі», допустив наїзд на 52-річну жінку. Потерпіла з травмами голови госпіталізована у реанімаційне відділення районної лікарні.

    Слідством розпочаті кримінальні провадження.

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