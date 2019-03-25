У Моївському лісництві, що на Вінниччині, висадили 2500 тисячі сіянців



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До Міжнародного дня лісів, який за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН відзначається 21 березня, в Україні стартувала Всеукраїнська акція Держлісагентства «Майбутнє лісу в твоїх руках»

У п’ятницю, 22 березня, у Моївському лісництві ДП «Могилів-Подільський лісгосп» відбувся головний захід акції, участь у якій взяли голова Чернівецької районної державної адміністрації Олександр Сауляк, керівник ДП «Могилів-Подільський лісгосп» Віктор Іщук, лісничий Моївського лісництва Сергій Стрілецький, члени учнівського лісництва «Зелені легені планети», яке діє на базі Моївської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом Наталії Блюменштейн та завуч Моївської ЗОШ І-ІІІ ст. Людмила Дідик.

«Нехай ростуть молоді ялинки та радують своєю красою», - зазначив голова Чернівецької районної державної адміністрації Олександр Сауляк та дав старт початку висадки сіянців.

Всього за допомогою учасників акції було посаджено понад 2500 тисячі сіянців на площі 0, 3 га.

Директор ДП «Могилів-Подільський лісгосп» Віктор Іщук подякував райдержадміністрації за активну участь в акції, підтримку лісівників, за співпрацю. - Головне побажання, щоби наші ліси були під мирним небом! – продовжив він.

Працювали старанно і завзято учні шкільного лісництва. З самого ранку вони розвішували шпаківні. Голова шкільного лісництва Вікторія Очеретнюк розповіла, що усі учні люблять ліс, роблять для нього багато корисних справ.

Керівник цього учнівського лісництва Наталя Блюменштейн вчить їх бути господарями на рідній землі, дбати про довкілля, дорожити природою.

Всі хлопці і дівчата дуже відповідально віднеслися до цієї клопіткої роботи, подбали, аби їхні деревця були правильно посаджені та гарно прижились.

Лісівники подякували учням за гарно виконану роботу і вже готують для юних колег нове доросле завдання.

Моївське лісництво займає площу 4190 га. До складу лісництва входить 8 обходів та 2 лісогосподарські дільниці.

Джерело: vn.presspoint.in.ua