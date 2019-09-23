На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон



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У стокілометровому заїзді, котрий розпочався у Вінниці із Європейської площі 22 вересня, одночасно виїхало майже 300 велосипедистів. Серед них, як професійні спортсмени, так і любителі велоспорту

У марафоні взяли участь не тільки вінничани, а й гості із інших регіонів України. Близько третини долали таку дистанцію вперше.

Долучився до веломарафону зокрема і голова облдержадміністрації Владислав Скальський. За його словами, в такому змаганні він бере участь вперше, хоча на своєму ровері вже не раз долав сотню кілометрів.

«Зазвичай я їжджу іншими маршрутами. Бачу , що багато людей – професіонали, тому перший раз , аби доїхати. А потім порівняю свій результат з іншими і буду його покращувати», - зауважив Владислав Скальський.

Також очільник області наголосив, що такі веломарафони роблять велику справу. В першу чергу - пропагують здоровий спосіб життя. «Саме місто Вінниця найбільш велосипедизоване місто в країні і наша область заслуговує на те, щоб мати такий статус. Якщо казати про позицію влади, то ми займаємось профілактикою і пропагуємо здоровий спосіб життя. І в такої країни, в такої області, в такого міста, значно більше майбутнього», - сказав голова облдержадміністрації Владислав Скальський.

Організаторами веломарафону «Закрутка по-вінницьки. Соточка» виступили обласне управління фізичної культури та спорту, профільний комітет Вінницької міської Ради та ініціативна група організаторів (Критична маса Вінниця і ГО « Вінниця Мобільна»).

«Закрутка - це, в першу чергу, фановий марафон під закриття сезону. Ми намагалася створити умови, аби кожен з учасників міг проїхати свої сто кілометрів, навіть якщо вони для нього перші. Цьогоріч в якості експерименту у вело марафоні беруть учні спортивних шкіл. Наймолошому учаснику 15 років. Найстаршому - 82», - зауважує співорганізатор марафону Олександр Царевський.

«Закрутка по-вінницьки» відбувається вже п’ятий рік. Цьогорічний маршрут пролягав: Вежа Артинова- Нова Прилука – Калинівка – Мізяків – Вінниця (ТРЦ «Plaza Park»). Кожен з учасників отримав стартовий пакет з номерком, наліпкою закрутки, сувенірним магнітом, роадбуком, талоном на харчування на фініші, дипломом та медаллю фінішера.

В рамках змагань вінницька велоспільнота також організувала і польову кухню. Всі приготовлені волонтерами смаколики продавались за символічні кошти, які спрямують на лікування юного велоспортсмена Сергія Шишкіна. 13-річний вінничанин потребує термінової трансплантації кісткового мозку. В хлопця діагноз гострий лімфобластний лейкоз. Його порятунок вартує 100 тисяч євро.