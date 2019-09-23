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    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон

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    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон

    У стокілометровому заїзді, котрий розпочався у Вінниці із Європейської площі 22 вересня, одночасно виїхало майже 300 велосипедистів. Серед них, як професійні спортсмени, так і любителі велоспорту

    У марафоні взяли участь не тільки  вінничани, а й  гості із інших регіонів України. Близько третини долали  таку дистанцію вперше.

    Долучився до веломарафону зокрема і голова облдержадміністрації Владислав Скальський. За його словами, в такому змаганні він  бере участь вперше, хоча на своєму ровері вже не раз долав сотню кілометрів.

    «Зазвичай  я їжджу іншими маршрутами. Бачу , що багато людей – професіонали, тому перший раз , аби доїхати. А потім порівняю свій результат з іншими і буду його покращувати», -  зауважив Владислав Скальський.

    Також очільник області наголосив, що такі веломарафони роблять велику справу. В першу чергу - пропагують здоровий спосіб життя. «Саме  місто Вінниця найбільш велосипедизоване місто в країні і наша область заслуговує на те, щоб мати такий статус. Якщо казати про позицію влади, то ми займаємось профілактикою і пропагуємо здоровий спосіб життя. І в такої країни, в такої області, в такого міста, значно більше майбутнього», - сказав голова облдержадміністрації Владислав Скальський.

    Організаторами веломарафону «Закрутка по-вінницьки. Соточка» виступили обласне управління  фізичної культури та спорту, профільний комітет Вінницької міської Ради та ініціативна група організаторів (Критична маса Вінниця і  ГО « Вінниця Мобільна»).

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    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон
    На Вінниччині пройшов п’ятий велосипедний марафон

    «Закрутка  - це, в першу чергу, фановий марафон під закриття сезону. Ми намагалася створити умови, аби кожен з учасників міг проїхати свої сто кілометрів, навіть якщо вони для нього перші. Цьогоріч в якості експерименту у вело марафоні беруть учні спортивних шкіл. Наймолошому учаснику 15 років. Найстаршому - 82», - зауважує  співорганізатор марафону Олександр Царевський.

    «Закрутка по-вінницьки» відбувається вже п’ятий рік. Цьогорічний маршрут пролягав: Вежа Артинова- Нова Прилука – Калинівка – Мізяків – Вінниця (ТРЦ «Plaza Park»). Кожен з учасників отримав стартовий пакет з номерком, наліпкою закрутки, сувенірним магнітом, роадбуком, талоном на харчування на фініші, дипломом та медаллю фінішера.

    В рамках змагань вінницька велоспільнота також   організувала і  польову кухню. Всі приготовлені волонтерами смаколики продавались за символічні  кошти, які спрямують на лікування юного велоспортсмена Сергія Шишкіна. 13-річний вінничанин потребує термінової трансплантації кісткового мозку. В хлопця діагноз гострий лімфобластний лейкоз. Його порятунок вартує 100 тисяч євро.

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