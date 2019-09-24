  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки

    • Розсилка
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки

    З 20 по 21 вересня у Вінниці студенти вищих навчальних закладів України, учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів осередків технічної творчості, показували свої досягнення у сфері робототехніки

    Всеукраїнські командні змагання для молоді «Хакатон IT-Scouts з робототехніки «Smart-City» відбулись за ініціативою громадської організації «Технічний скаутський рух IT-Scouts» на базі Вінницького національного технічного університету.

    Захід пройшов за підтримки Вінницької міської ради.

    Читайте також

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки
    У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки

    Під час Хакатону відбулись змагання за двома напрямками: проходження автономним роботом полігону «Смарт Сіті» з виконанням 6 завдань та виставка технологій «Смарт Сіті» від учасників та компаній-партнерів.

    Учасники продемонстрували власні напрацювання з робототехніки, поспілкувались з колегами, познайомились з технологіями Смарт-сіті з використанням штучного інтелекту, зустрілись з лідерами ринку розробок «Smart-City».

    Читайте також
    Вінниця студенти виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ