У Вінниці відбулись Всеукраїнські командні змагання для молоді з робототехніки



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З 20 по 21 вересня у Вінниці студенти вищих навчальних закладів України, учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів осередків технічної творчості, показували свої досягнення у сфері робототехніки

Всеукраїнські командні змагання для молоді «Хакатон IT-Scouts з робототехніки «Smart-City» відбулись за ініціативою громадської організації «Технічний скаутський рух IT-Scouts» на базі Вінницького національного технічного університету.

Захід пройшов за підтримки Вінницької міської ради.

Під час Хакатону відбулись змагання за двома напрямками: проходження автономним роботом полігону «Смарт Сіті» з виконанням 6 завдань та виставка технологій «Смарт Сіті» від учасників та компаній-партнерів.

Учасники продемонстрували власні напрацювання з робототехніки, поспілкувались з колегами, познайомились з технологіями Смарт-сіті з використанням штучного інтелекту, зустрілись з лідерами ринку розробок «Smart-City».