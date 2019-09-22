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    На вокзалі у Вінниці горів пасажирський потяг

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    Потяг знаходився на відстої, без пасажирів - На вокзалі у Вінниці горів пасажирський потяг
    Потяг знаходився на відстої, без пасажирів

    Під час пожежі ніхто з людей не постраждав

    Сьогодні, 22 вересня, о 18:50 до Служби порятунку у Вінниці надійшло повідомлення про займання одного з вагонів рухомого складу на залізничній станції.

    Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Вінницькій області.

    «Потяг знаходився на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено чотири одиниці пожежно-рятувальних техніки та 17 чоловік особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центр», - зазначили рятувальники.

    Близько 20-ї години займання було повністю ліквідовано. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав.

    Нагадаємо, 10 вересня на Волині під час руху загорівся приміський потяг з пасажирами всередині.

    ДСНС Вінниця потяг рятувальники вокзал
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