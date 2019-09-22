На вокзалі у Вінниці горів пасажирський потяг
Потяг знаходився на відстої, без пасажирів
Під час пожежі ніхто з людей не постраждав
Сьогодні, 22 вересня, о 18:50 до Служби порятунку у Вінниці надійшло повідомлення про займання одного з вагонів рухомого складу на залізничній станції.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Вінницькій області.
«Потяг знаходився на відстої, без пасажирів. До місця події було направлено чотири одиниці пожежно-рятувальних техніки та 17 чоловік особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центр», - зазначили рятувальники.
Близько 20-ї години займання було повністю ліквідовано. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, 10 вересня на Волині під час руху загорівся приміський потяг з пасажирами всередині.