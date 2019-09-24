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    Новини

    Вінницьких поліцейських пересадили на новенькі авто

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    Вінницьких поліцейських пересадили на новенькі авто

    Начальник ГУ НП у Вінницькій області вручив ключі від сучасних автівок слідчим та поліцейським превенції

    Генерал поліції третього рангу Юрій Педос зазначив, що  три автомобілі «Шкода-Октавія»  передані Національною поліцією України підрозділам превенції. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

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    Вінницьких поліцейських пересадили на новенькі авто
    Вінницьких поліцейських пересадили на новенькі авто
    Вінницьких поліцейських пересадили на новенькі авто

    Ще чотири сучасних  «Форд Фокуси», придбані за рахунок коштів з обласного бюджету в рамках  профілактичної програми забезпечення законності на території області, покращать мобільність слідчих.


    Загалом за два останні роки з обласного бюджету було профінансовано придбання більше 50 автомобілів для підрозділів поліції Вінниччини, зокрема, кримінальної поліції, секторів реагування патрульної поліції,  дільничних офіцерів. 

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