Вінницьких поліцейських пересадили на новенькі авто



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Начальник ГУ НП у Вінницькій області вручив ключі від сучасних автівок слідчим та поліцейським превенції

Генерал поліції третього рангу Юрій Педос зазначив, що три автомобілі «Шкода-Октавія» передані Національною поліцією України підрозділам превенції.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Ще чотири сучасних «Форд Фокуси», придбані за рахунок коштів з обласного бюджету в рамках профілактичної програми забезпечення законності на території області, покращать мобільність слідчих.





Загалом за два останні роки з обласного бюджету було профінансовано придбання більше 50 автомобілів для підрозділів поліції Вінниччини, зокрема, кримінальної поліції, секторів реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів.