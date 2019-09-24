В Індонезії в ході протестів загинули 27 людей



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Заворушення у Вамене

У понеділок через повідомлення про дискримінацію студентів-папуасів в інших провінціях протести в Папуа поновилися

В індонезійській провінції Папуа в ході протестів загинули 27 осіб, поранено до 77 осіб.

Про це повідомляє Jakarta Post з посиланням на поліцію.

Зазначається, що 23 людини загинули в Вамене. У Джаяпурі загинули один військовослужбовець і троє студентів.

Акції протесту в Папуа і Західному Папуа проходять з серпня. У понеділок через повідомлення про дискримінацію студентів-папуасів в інших провінціях протести в Папуа поновилися.

У Вамене протестувальники підпалювали торгові точки і адміністративні будівлі, в Джаяпурі відбулися зіткнення з правоохоронними органами. Там затримали близько 300 осіб.

До слова, президент Індонезії Джоко Відодо запропонував парламенту план перенесення столиці з Джакарти, що на острові Ява, на сусідній острів Калімантан.

Джерело: Коммерсант