В Індонезії в ході протестів загинули 27 людей
У понеділок через повідомлення про дискримінацію студентів-папуасів в інших провінціях протести в Папуа поновилися
В індонезійській провінції Папуа в ході протестів загинули 27 осіб, поранено до 77 осіб.
Про це повідомляє Jakarta Post з посиланням на поліцію.
Зазначається, що 23 людини загинули в Вамене. У Джаяпурі загинули один військовослужбовець і троє студентів.
Акції протесту в Папуа і Західному Папуа проходять з серпня. У понеділок через повідомлення про дискримінацію студентів-папуасів в інших провінціях протести в Папуа поновилися.
У Вамене протестувальники підпалювали торгові точки і адміністративні будівлі, в Джаяпурі відбулися зіткнення з правоохоронними органами. Там затримали близько 300 осіб.
До слова, президент Індонезії Джоко Відодо запропонував парламенту план перенесення столиці з Джакарти, що на острові Ява, на сусідній острів Калімантан.
Джерело: Коммерсант