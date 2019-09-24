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    У світі

    В Індонезії в ході протестів загинули 27 людей

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    Заворушення у Вамене - В Індонезії в ході протестів загинули 27 людей
    Заворушення у Вамене

    У понеділок через повідомлення про дискримінацію студентів-папуасів в інших провінціях протести в Папуа поновилися

    В індонезійській провінції Папуа в ході протестів загинули 27 осіб, поранено до 77 осіб.

    Про це повідомляє Jakarta Post з посиланням на поліцію.

    Зазначається, що 23 людини загинули в Вамене. У Джаяпурі загинули один військовослужбовець і троє студентів.

    Акції протесту в Папуа і Західному Папуа проходять з серпня. У понеділок через повідомлення про дискримінацію студентів-папуасів в інших провінціях протести в Папуа поновилися.

    У Вамене протестувальники підпалювали торгові точки і адміністративні будівлі, в Джаяпурі відбулися зіткнення з правоохоронними органами. Там затримали близько 300 осіб.

    До слова, президент Індонезії Джоко Відодо запропонував парламенту план перенесення столиці з Джакарти, що на острові Ява, на сусідній острів Калімантан.

    Джерело: Коммерсант

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