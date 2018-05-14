В России началась травля Самойловой из-за провала на «Евровидении»

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлия Самойлова

Многие пользователи ополчились против певицы, засыпав ее страницу в социальной сети гневными комментариями

В связи с тем, что Юлия Самойлова, которая в этом году представляла Россию на «Евровидении», е смогла пробиться в финал песенного конкурса, многие ее соотечественники начали активно критиковать ее выступление. В частности, Instagram артистки переполнился гневными комментариями, пишет «Главком».

Некоторые отмечают, что она опозорила их страну, а другие же и вовсе подчеркивают, что девушка не умеет петь.

К лагерю критиков артистки присоединился и певец Игорь Николаев. В своей публикации в Instagram он отметил, что в России большое количество талантливых исполнителей, которые могли бы достойно выступить на «Евровидении-2018».

«В финале – только реальный результат и реальное пение, без скидок на физические недостатки, иначе нужно было бы устраивать отдельный конкурс. Согласитесь, что Стиви Уандера, Рея Чарльза и Андреа Бочелли люди слушают не из жалости и сострадания, а потому что они гениальные певцы, музыканты и личности!» - подчеркнул Николаев.

Также артист пожелал Самойловой «не сломаться и извлечь из сложившейся ситуации только плюсы и опыт».

Другие же комментаторы были более резки в своих высказываниях: «Сидела бы дома! Позорище!», «Так подставить нас всех... Нужно скромнее быть и не высовывайся больше, надеюсь, о тебе скоро забудут», «Это просто позор», «Не умеешь петь – не лезь туда, где ты полный ноль! Все давно проплачено и этот позор тоже», «Обос*алась? Получай, что заслужила!», «Опозорила родину», «В переходе у метро поют лучше, чем Самойлова».

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 12-13 мая, в столице Португалии Лиссабоне состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Победительницей которого стала конкурсантка от Израиля Нетта Барзилай. А представитель Украины Melovin оказался по результатам голосования на 17 месте.