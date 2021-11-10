Розгніваний вінничанин наздогнав трамвай на таксі та помстився водієві (фото)

За фактом вчинення хуліганських дій слідство розпочало кримінальне провадження

У Вінниці 35-річний чоловік розбив скло вхідних дверей кабіни трамваю через конфлікт з водієм. Його затримали поліцейські роти поліції особливого призначення, повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Інцидент трапився на зупинці громадського транспорту Лісопарк близько 19:00.

На спецлінію поліції надійшло повідомлення від водія громадського транспорту про вчинення правопорушення. Заявник розповів, що до салону трамваю увійшов невідомий чоловік та намагався вдертись у його кабіну. При цьому зловмисник поводився агресивно, нецензурно лаявся, а потім рукою розбив скло кабіни.

На виклик прибули бійці спецпідрозділу та слідчо-оперативна група поліції.

На місці події поліцейські врегулювали конфліктну ситуацію та доставили правопорушника до відділення поліції. Ним виявився 35-річний житель Рівненської області.

«Зловмисник виправдовувався, що він у такий спосіб хотів провчити водія. На його думку, той бачив, що він поспішає на трамвай, але не дочекався його та поїхав. Тоді він на таксі наздогнав транспорт, аби з’ясувати стосунки з водієм», – інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

За фактом вчинення хуліганських дій слідство розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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