На Вінниччину завезли 60 тис. доз вакцин CoronaVac

Її буде розподілено по медичних закладах та центрах вакцинації

На Вінниччину для щепленні від корона вірусу доставлено 60 000 доз вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Її буде розподілено по медичних закладах та центрах вакцинації населення, повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

Вакцина від Covid-19 CoronaVac, виробництва Sinovac, Китай, схвалена ВООЗ для екстреного використання. Вона відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва. Одна ампула розрахована на одного пацієнта.

Термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Для повної імунізації від Covid-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА Ольги Задорожної, для того, щоб отримати щеплення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря чи найближчого центру вакцинації населення.

Щеплення на Вінниччині можна безкоштовно отримати такими вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac.

CoronaVac/Sinovac схвалена ВООЗ для екстреного використання. Застосовується у 40 країнах, повідомляє МОЗ України. В Україні це була одна з перших доступних вакцин проти коронавірусу. На початок жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Україна має близько 6 млн доз цієї вакцини.

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426).

Також за минулу добу госпіталізовано 2 967 осіб, одужало – 16,6 тис. осіб, летальних випадків – 833, що є найбільшим показником з початку пандемії.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.