Вінничанка вразила суддів і продовжила боротьбу в шоу «Голос країни»

Дівчата виступили з піснею «Горіла сосна»

21 березня на шоу «Голос країни» відбулися вокальні поєдинки, під час яких вдвічі зменшилася кількість учасників у командах зіркових тренерів. Право залишитися у проекті виборола співачка з Вінниці Вікторія Гнатюк. Влад Хохлан, який також брав участь у «Голосі країни», покинув шоу.

Вікторія Гнатюк зійшлась у «двобої» з Mary Soddy. Вони виступили з піснею «Горіла сосна». Своїм вокалом дівчата заворожили всіх глядачів.

Тіна Кароль, їхня зіркова тренерка, залишила у своїй команді Вікторію Гнатюк. Mary Soddy попрощалась з шоу.

Вокалісти Владислав Хохлан та Петро Чернишенко заспівали пісню «Спи собі сама». Лірична композиція гурту «Скрябін» розчулила глядачів та змусили всіх аплодувати. Їхня зіркова тренерка Dorofeeva залишила Петра Чернишенка, а з Владиславом Хохланом, на жаль, попрощались.

Нагадаємо, директорка Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель пропонує внести мелодію «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича, уродженця Вінниччини, до нематеріальної культурної спадщини міжнародної організації ЮНЕСКО.