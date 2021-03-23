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    Вінничанка вразила суддів і продовжила боротьбу в шоу «Голос країни»

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    Вікторія Гнатюк зійшлась у &laquo;двобої&raquo; з Mary Soddy - Вінничанка вразила суддів і продовжила боротьбу в шоу «Голос країни»
    Вікторія Гнатюк зійшлась у «двобої» з Mary Soddy
    фото: Скріншот

    Дівчата виступили з піснею «Горіла сосна»

    21 березня на шоу «Голос країни» відбулися вокальні поєдинки, під час яких вдвічі зменшилася кількість учасників у командах зіркових тренерів. Право залишитися у проекті виборола співачка з Вінниці Вікторія Гнатюк. Влад Хохлан, який також брав участь у «Голосі країни», покинув шоу.

    Вікторія Гнатюк зійшлась у «двобої» з Mary Soddy. Вони виступили з піснею «Горіла сосна». Своїм вокалом дівчата заворожили всіх глядачів.

    Тіна Кароль, їхня зіркова тренерка, залишила у своїй команді Вікторію Гнатюк. Mary Soddy попрощалась з шоу.

    Вокалісти Владислав Хохлан та Петро Чернишенко заспівали пісню «Спи собі сама». Лірична композиція гурту «Скрябін» розчулила глядачів та змусили всіх аплодувати. Їхня зіркова тренерка Dorofeeva залишила Петра Чернишенка, а з Владиславом Хохланом, на жаль, попрощались.

    Нагадаємо, директорка Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель пропонує внести мелодію «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича, уродженця Вінниччини, до нематеріальної культурної спадщини міжнародної організації ЮНЕСКО.

    Теги: Вінниччина Голос країни Українська пісня року
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