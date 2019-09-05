Школяр із Вінниччини став одним із найкращих знавців географії у світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найкращий серед найкращих

Учень Якушинецького ліцею Андрій Марценюк здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії. Фінал відбувся в місті Тегу, Південна Корея. Загалом, за звання найкращих, змагалися понад 160 школярів із 43 країн світу.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Під час змагання учасники виконували теоретичні та практичні завдання, де перевірялися їхні знання геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери. Особливістю цьогорічної олімпіади став конкурс дослідницьких проектів, де школярі з різних команд, а отже й різних країн, об'єднувалися для роботи над спільним завданням. У такий спосіб журі оцінювало навички командної роботи, а також вміння долати мовні бар'єри.

Україну на даних змаганнях представляли четверо учнів з різних регіонів. А саме: Дарина Воронцова, учениця спеціалізованої школи № 17 Подільського району м. Києва; Анастасія Заячук, учениця Чернівецької гімназії № 4; Андрій Марценюк, учень Якушинецького ліцею (Вінниччина); Іван Феняк, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті ім. І. Франка.